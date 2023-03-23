У россиян нет массового производства нового вооружения, потому что не хватает мощностей и иностранных комплектующих.

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Сейчас, пояснил Скибицкий, россияне в основном сосредоточены на проведении ремонтов, восстановлении техники, на снятии с хранения вооружения и приведении его в порядок.

«Это все старая техника, разработки еще Советского союза. Но главное – у них нет массового производства нового вооружения, потому что не хватает мощностей и иностранных комплектующих», – пояснил представитель украинской разведки в интервью РБК-Украина.

Отвечая на вопрос, сколько еще может продолжаться война, Скибицкий озвучил неутешительные сроки.

Так, по его словам, военная разведка Литвы констатирует, что запас россии – это два года, у украинской разведки такие же подсчеты.

«Мы также говорим, что они могут вести войну еще 2023 – максимум 2024 – все. Это если мы говорим о конвенционной войне», - рассказал Скибицкий.

Но он уверен, что эти сроки можно значительно сократить благодаря ужесточению санкций.

Тем временем стало известно, что враг пытался прорвать линию обороны ВСУ. Но не учел, что наткнулся на настоящих воинов - "Винницких скифов" 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Украинские защитники не просто удержали позицию, но и уничтожили российский танк вместе с экипажем.

Напомним, ранее стало известно, что Пригожин обломал зубы об Бахмут.

Также сообщалось, что у Путина новая унизительная роль.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне активизировали наступление на новом направлении.