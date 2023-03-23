Историк, политический обозреватель из США Армен Чибухчян отметил, что президенту рф уже прямо говорят, что готовы с ним воевать.

В случае если Украина будет проигрывать войну, то Польша, как и другие страны Восточной Европы, окажутся под угрозой нападения россии. Историк, политический обозреватель из США Армен Чибухчян в интервью для Politeka Online рассказал о возможности Польши вступить в конфликт с россией и что из этого получится.

Эксперт обратил внимание на то, что в Познани открыли первый в Польше постоянный гарнизон армии США. Подразделение стало восьмым постоянным гарнизоном американских сил в Европе и первым на польской территории.

"Неспроста там поставили базу США и уже 300 тысяч натовских солдат готовят разместить на границе с россией. Когда польский посол во Франции заявил, что в случае поражения Украины Польша вступит в конфликт с рф, то он говорил слишком дипломатично. Конечно, он говорил о войне с рф", - отметил Армен Чибухчян.

Эксперт подчеркнул, что такие заявления не могут делаться опрометчиво. Если посол сделал такое заявление, значит Польша готовится к возможности войны с россией.

"Польша может говорить, что слова посла вырвали из контекста и он не имел в виду войну с рф. Но нужно понимать, что такие заявления не делают просто так. Посол не мог так грубо ошибиться. Это жирные меседжи путину и он это прекрасно понимает, что Запад готовится к прямому столкновению с рф", - подытожил Армен Чибухчян.

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