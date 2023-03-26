Несмотря на вражеские обстрелы и значительные разрушения в городе Лиман Донецкой области, там все еще остаются взрослые со своими детьми. Иностранные журналисты побывали там и показали, в каких условиях приходится выживать местным. Эмоциональные кадры были опубликованы в Telegram-канале Deutsche Welle.

В частности, журналисты встретили в городе 11-летнюю девочку Эвелину. Школьнице приходится день и ночь проводить в тесном подвале своего дома вместе с мамой и бабушкой, хотя размер помещения – 4 на 4 метра.

Несмотря на постоянные обстрелы и такие тяжелые условия, девочка не падает духом и продолжает учиться. В сыром помещении, под землей, стоят полки с запасами. Между ними расположилось спальное место, которое сорудили из подручных материалов. Эвелина постоянно вынуждена носить куртку и шапку, ведь там очень холодно. Рядом с ребенком также находится мягкая игрушка и иконка, которую семья забрала в убежище.

Стоит отметить, что в мае 2022 года Лиман Донецкой области был оккупирован российскими захватчиками. Несколько месяцев там располагалась база солдат рф. К счастью, в октябре город сумели освободить Силы обороны Украины.

Напомним, что юный Владислав бесследно исчез, фото и приметы мальчика.

Как сообщала Politeka, родные пропавшего Руслана просят помочь в поиске, фото и приметы мужчины.

Также Politeka писала, что родные ищут без вести пропавшего украинского защитника.