Несмотря на вражеские обстрелы и значительные разрушения в городе Лиман Донецкой области, там все еще остаются взрослые со своими детьми. Иностранные журналисты побывали там и показали, в каких условиях приходится выживать местным. Эмоциональные кадры были опубликованы в Telegram-канале Deutsche Welle.
В частности, журналисты встретили в городе 11-летнюю девочку Эвелину. Школьнице приходится день и ночь проводить в тесном подвале своего дома вместе с мамой и бабушкой, хотя размер помещения – 4 на 4 метра.
Несмотря на постоянные обстрелы и такие тяжелые условия, девочка не падает духом и продолжает учиться. В сыром помещении, под землей, стоят полки с запасами. Между ними расположилось спальное место, которое сорудили из подручных материалов. Эвелина постоянно вынуждена носить куртку и шапку, ведь там очень холодно. Рядом с ребенком также находится мягкая игрушка и иконка, которую семья забрала в убежище.
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Стоит отметить, что в мае 2022 года Лиман Донецкой области был оккупирован российскими захватчиками. Несколько месяцев там располагалась база солдат рф. К счастью, в октябре город сумели освободить Силы обороны Украины.
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