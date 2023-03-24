Как сообщили в пресс-службе СБУ, общая стоимость очередных арестованных активов Оксаны Марченко составляет более 440 млн грн.



Решение суда касается 6,8% акций ОАО «Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь» им. А.М. Кузьмина» в Запорожье, которыми жена Медведчука владеет через три оффшорных компании. Это стратегически важное предприятие специализируется на промышленном производстве почти тысячи видов стали и металлоизделий. Арест активов обезопасит их от перерегистрации на подставных лиц, а в дальнейшем позволит передать в пользу нашего государства.

В СБУ напомнили, что в конце февраля было арестовано имущество Марченко более чем на 5,6 млрд грн. Тогда решение суда касалось пакетов по 14% акций в двух облэнерго и более 4% в третьем. Кроме того, был наложен арест на два земельных участка, четыре жилых дома в Киеве и Крыму и 10 автомобилей, принадлежащих фигурантке.





Следователи СБУ уже сообщили фигурантке о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Напомним, СБУ разоблачила еще одного предателя, который сливал данные "вагнеровцам".

Кроме того, сообщалось о новой унизительной роли Путина.

Также Politeka.net писала, что сделано заявление о контрнаступлении ВСУ.