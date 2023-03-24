В частности, Ильенко рассказал для youtube-канала Юрия Романенко о пути «культурного» возвращения крымчан.

"Что касается Крыма, этого процесса украинизации, который неизбежен, который будет происходить после его освобождения. Я думаю, что здесь есть определенный психологический момент кроме всего прочего. Вся российская идентичность, вся российская имперская идеология строилась на том, что все украинское - это нечто непрестижное, отсталое и абсолютно ненужное, лузерское и так далее. Хочешь делать карьеру - ты должен быть русскоязычным, хочешь учиться - быть русскоязычным и вообще - хочешь иметь какой-то социальный статус - должен быть русскоязычным", - говорит Ильенко .

Однако после нашей победы и возвращения Крыма – все изменится.

"Когда мы победим – все перевернется в диаметрально противоположное. Украинский язык уже сегодня – язык победителей, язык социального статуса, язык социального успеха. Все что будет связываться с Украиной – будет связываться с успехом и победой. И поэтому, я думаю что желающих в том же Крыму рассказать, что они все время носили вышиванку пряча ее под одеждой... Я думаю, мы удивимся, сколько таких людей мы увидим... И никаких курсов украинского языка не надо, потому что там все прекрасно заговорят на украинском языке сразу, когда туда вернутся украинские власти и украинская армия и так далее", - заявил Андрей Ильенко.

Напомним, в Кремле боятся перехода жителей Курска и Белгорода в сторону Украины: начались провокации.

Также сообщалось, что кафиры хотят "отрезать" крымчан от интернета, названа причина: "Пропаганда дает сбой".

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне активизировали наступление на новом направлении: стягивают силы и хотят оцепить.