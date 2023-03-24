В сети Фейсбук в группе "Поиск людей во время войны" родственники разыскивают пропавшего защитника в районе Бахмута, последний раз выходившего на связь 1 марта.

"Разыскиваю зятя, а дочь мужа. Яковенко Владимир Владимирович 14.06.1987г.р. пропал без вести в р-не 03.03.2023 года. Последний раз выходил на связь 1 марта. Пожалуйста, любая информация важна, есть возможность, что может быть в больницах, как неопознанный. Дома его ждут жена с сыном. Родители, сестра, брат, друзья очень ждут его возвращения. Безысходность и беспомощность просто убивают, со второго марта мы не живем, а существуем", - пишет Оксана Орищук .

У кого есть любая информация о мужчине – пожалуйста, сообщите родным.

Контактные номера:

0989790019-Жена Яковенко Марина

0669235609,0980008327-Брат

0674348644,0968502653-Сестра

"Понимаю, что вы не хотите грязными свою ленту печальными новостями, но это займет лишь несколько секунд вашего времени и вернет нашего Вовчика домой", - написала женщина.

Ранее сообщалось о том, что родные ищут без вести пропавшего украинского защитника: фото и приметы Василия.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинка поделилась трогательной историей об украинском защитнике, который ехал автобусом в родные домой из Бахмута.

Кроме того, Politeka.net писала, что эксперт объяснил, что действительно происходит на левом берегу Херсонщины.