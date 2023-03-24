Синоптикиня Наталья Диденко дала прогноз погоды на 25 марта и предупредила о сильном похолодании в большинстве областей Украины 28-29 марта.

"Детали: похолодает ощутимо уже 27 марта на западе, а на востоке 28 марта еще держится более теплая погода. Температура воздуха в течение 28-29 марта в большинстве областей снизится до 2-5 градусов тепла, а ночью до "минусов". В Украину в намеченные дни планирует прибыть южный активный циклон из районов Средиземноморья с атмосферными фронтами. А циклон, как мы знаем, это осадки и сильный ветер", — пишет синоптик.

Поэтому ожидаются дожди с переходом в мокрый снег и снег, иногда с налипанием мокрого снега.

Но 25 марта украинцы еще смогут насладиться теплом. В субботу в западных областях Украины пройдут дожди, осадки могут затронуть Житомирскую, Черниговскую, Киевскую области. На остальной территории будет сухая погода. Температура воздуха днем ​​будет +14+19 градусов. В западных областях и прибрежных морских районах местами +10+12 градусов.

По словам Наталки Диденко, в Киеве также в субботу есть вероятность небольшого дождя, но вечером. В течение дня 25 марта будет преимущественно сухо и тепло, до +17 градусов. В Киеве также резкое изменение погоды ожидается 28 марта, со вторника в столицу придет существенное похолодание и мокрый снег.

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