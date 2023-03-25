Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин в интервью Radio NV объяснил, почему Новая Каховка в Херсонской области — стратегически важный город. По его словам, этом связано с тем, что там расположен мост через Днепр, дамба.

"Когда Украина освобождает Новую Каховку, там очень легко наладить переправы, даже подручными средствами, чтобы перекинуть тяжелую технику. Например, если вы высаживаете десант, вы можете высадить десант, но вы не можете высаживать тяжелую технику, буквально там паромами поштучно переправлять. В Новой Каховке у вас намного проще наладить снабжение. С другой стороны, это и уязвимо, конечно же, это всегда палка о двух концах: всегда где что-то проще и легче наладить, оно чаще всего и более уязвимо, более на ладони находится. Но военные это понимают, военные это знают, это не какие-то секреты", — заявил Игаль Левин.

По мнению эксперта, ВСУ получат два очевидных преимущества, освободив Новую Каховку.

"В любом случае Новая Каховка — это узловой пункт. То есть, если вы его освобождаете, это лучше, чем где-то посреди болот, степи или песков (Олешковские пески) там находиться посреди ничего. Вы там расквартировать можете свои подразделения и там же легче вам наладить логистику. Логистика — это основа всего всегда", — подчеркнул военный аналитик.

Напомним, россияне ударили по "Пункту несокрушимости" с людьми ракетой.

Также сообщалось, что Украина пережила новую масштабную атаку - оккупанты били дронами-камикадзе, ракетами и авиационными бомбами.

Кроме того, Politeka.net писала, что раскрыта тактика россиян, которые "исчезли" из Новой Каховки.