В Украине уже в этом месяце начнут расти цены на популярные продукты. Подорожание обусловлено Пасхальной неделей. В предверии праздника рыной каждый год активизируется и стоимость продуктов растет. Об этом пишут Agronews.
В частности, украинцев ждет подорожание на все виды мяса и мясной продукции. Об этом предупредил аналитик УКАБ (Украинского клуба аграрного бизнеса) Максим Гопко. В свою очередь говядина будет дорожать постепенно в зависимости от предложения производителей.
Цена на свинину также может вырасти весной. Удорожание этого мяса может привести к повышению цен на корма. Поскольку около 60-70% себестоимости в производстве свинины составляют именно корма.
В свою очередь экономист Андрей Мартынюк считает, что перед Пасхой подорожают не только мясо, но и яйца, овощи, фрукты, хлеб и крупы.
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Аналитик Максим Орыщак тем временем считает, то в апреле стоит ожидать подорожания муки – на 10-15%, молочных продуктов – на 7-10%, овощей и фруктов. При этом он заявил, что фруктовая корзина не просто подорожает - плохо то, что произойдет закрепление таких высоких цен.
Стоит отметить, что судя по информации Минфина средняя цена на мясо в Украине сейчас становят:
Напомним, в НБУ рассказали, когда рост цен на продукты наконец-то сбавит обороты.
Также сообщалось, что украинцев ошеломил ценник на яйца, выше уже некуда.
Кроме того, Politeka.net писала, что в Нафтогазе сделали важное объяснение относительно расчета суммы.