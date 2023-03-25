Они будут дорожать до тех пор, пока на рынок не придут отечественные продукты и не стабилизируется ситуация с ростом цен на корма.

В Украине уже в этом месяце начнут расти цены на популярные продукты. Подорожание обусловлено Пасхальной неделей. В предверии праздника рыной каждый год активизируется и стоимость продуктов растет. Об этом пишут Agronews.

В частности, украинцев ждет подорожание на все виды мяса и мясной продукции. Об этом предупредил аналитик УКАБ (Украинского клуба аграрного бизнеса) Максим Гопко. В свою очередь говядина будет дорожать постепенно в зависимости от предложения производителей.

Цена на свинину также может вырасти весной. Удорожание этого мяса может привести к повышению цен на корма. Поскольку около 60-70% себестоимости в производстве свинины составляют именно корма.

В свою очередь экономист Андрей Мартынюк считает, что перед Пасхой подорожают не только мясо, но и яйца, овощи, фрукты, хлеб и крупы.

Аналитик Максим Орыщак тем временем считает, то в апреле стоит ожидать подорожания муки – на 10-15%, молочных продуктов – на 7-10%, овощей и фруктов. При этом он заявил, что фруктовая корзина не просто подорожает - плохо то, что произойдет закрепление таких высоких цен.

Стоит отметить, что судя по информации Минфина средняя цена на мясо в Украине сейчас становят:

Напомним, в НБУ рассказали, когда рост цен на продукты наконец-то сбавит обороты.

Также сообщалось, что украинцев ошеломил ценник на яйца, выше уже некуда.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Нафтогазе сделали важное объяснение относительно расчета суммы.