Эксперт по ядерной безопасности подчеркнула, что бестолковость россиян будет иметь последствия не только в Украине, но и на россии.

МАГАТЭ больше не рассматривает создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции. Речь идет о прекращении боевых действий, иначе российская бестолковость на электростанции может также ударить по Кубани. Об этом рассказала в эфире "Радио НВ" эксперт по ядерной безопасности Ольга Кошарная.

Эксперт уверена, что Запорожская атомная электростанция будет освобождена хитростью, а не военным путем. Ведь существует слишком большой риск, если начать стрелять рядом с ней и даже российские оккупанты это прекрасно осознают.

"Сейчас внутри площадки находятся военные рф из радиционно-химических войск. Они же не самоубийцы. Тут главное, чтобы патриотический персонал станции каким-то образом сопротивлялся нанесению какого-то огромного ущерба со стороны россиян. То, что оставляя станцию, они оставят сюрпризы, нет сомнений. Но с другой стороны они не самоубийцы, чтобы сделать традиционную аварию", - отметила Ольга Кошарная.

Ольга Кошарная подчеркнула, что авария на Запорожской атомной электростанции будет иметь последствия не только в Украине, но и на россии. В частности, бестолковость россиян может ударить по Кубани.

"Авария на ЗАЭС будет иметь огромные последствия и для россии. В частности, наплодородные земли Краснодарского края (Кубань), житницу рф, где она собирает зерно, может такое облако упасть, что 300 лет нельзя будет использовать эти земли. И такое моделирование часто показывали с учетом погоды", - подытожила эксперт по ядерной безопасности.

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