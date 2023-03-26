Летом прошлого года родные потеряли связь со старшим лейтенантом Александром Пилипцем, который до последнего дыхания сражался за Украину.

В Киевской области провели в последний путь командира взвода спецназначения 30-летнего Александра Пилипца. Более года родные и друзья его считали пропавшим без вести. О прощании с Героем, рассказали на официальном Telegram-канале Бучанского городского совета.

Летом прошлого года родные потеряли связь со старшим лейтенантом Александром Пилипцем. Он считался пропавшим без вести после боя у села Белогорка Херсонской области 12 июля 2022 года. Только 16 марта этого года его тело было опознано в одном из бюро судмедэкспертизы Николаевщины. После чего тело воина отдали на погребение.

На опубликованных кадрах видно, что Бучанская громада прощалась с Героем, который до последнего вздоха боролся за Украину, на коленях.

Подруга и соседка погибшего героя Наталья вспоминает его с теплотой. По ее словам, Александр был молодой, вспыльчивый, энергичный, с добрым сердцем и открытой душой, что думал то и говорил. Работы никогда не боялся, хозяином был на своей земле и в своей хате. Очень любил свою семью: дочь и жену. А также горой стоял за брата и отца.

"Отца и брата любил, за них горой стоял... Какие они герои Украины? Вот такие, как мой сосед Александр Пилипец, Саша... Запальной, мужественный без боязни в глазах, с любовью в сердце к родным и своей стране, отдал самое ценное, чтобы мы жили на своей земле в своих домах! Слава ГЕРОЮ! Слава Воину! Слава защитнику Украины!", - написала Наталья в своем Фейсбуке.

Напомним, что героиню из "Азовстали" провели в последний путь, кадры.

Как сообщала Politeka, много людей пришли провести в последний путь Героев, спасавших жизнь других.

Также Politeka писала, что молодой герой из Днепропетровщины отдал жизнь за Украину.



