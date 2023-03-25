В Херсонской области без вести пропала 12-летняя Диана Лях. Более того, вместе с ней пропал и ее отец. Полиция и волонтеры приступили к поискам, но они пока ничего не дали. Более подробнее о том, как пропали дочь и отец рассказали в "Магнолия ТВ" и на официальном Сайте поиска детей.
Известно, что 8 октября 2022 года девочка поехала с отцом за продуктами в город Берислав и до настоящего времени о них нет никаких известий. Где они сейчас – неизвестно. Мама девочки просит о помощи в поисках.
Женщина рассказала, что в один день к ним домой пришли россияне. Они приказали мужу сесть за руль автомобиля, чтобы отвести солдат за продуктами в Берислав. Также было приказано взять с собой и маленькую дочь. В случае несогласия, они угрожали обстрелом. После этого отец с ребенком пропали и на связь не выходили. Безутешная женщина сама поехала на их поиски.
"Их видели вместе с россиянами, но никто не знает, в каком направлении они уехали. По сегодняшний день я не знаю, где они. Возможно их взяли в плен и во время отступления взяли с собой. Я прошу вас, не проходите мимо такой беды", - поделилась она.
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Мама Дианы не теряет надежды. Из особых примет у девочки есть шрам от ожога с левой стороны лица, который та получила в детстве.
Если кто-то видел Диану Лях или ее отца и знает, где они могут находиться, набирайте с любого мобильного оператора короткий номер "Службы розыска детей" 116000 - звонки на горячую линию бесплатные.
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