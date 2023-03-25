В субботу, 25 марта, разгорелся пожар на складе, где хранится целлюлозная продукция.

Как сообщили в "МЧС", площадь возгорания составила уже больше одной тысячи квадратных метров.

Российские СМИ сообщают, что возгорание занялось в металлическом ангаре, расположенном на Новочеркасском шоссе. Первые сообщения о ЧП поступили спасателям в 10:25. Пожару присвоили второй ранг сложности.

Несмотря на усилия огонь продолжил распространяться по территории складов. К 11:20 площадь увеличилась ещё на 200 квадратных метров, а в 11:42 пожару присвоили третий ранг сложности.

Пламя перекинулось на второй ангар, расположенный поблизости.

В МЧС сообщают, что пока никакой информации о пострадавших не поступало.

Причины пожара пока неизвестны.

Напомним, в россии разгорелся новый масштабный новый пожар, спасатели не справляются: Клубы огня и дыма.

Отметим, это это уже второй крупный пожар в россии за последнее время- 23 марта в российском Ярославле горел моторный завод, который специализируется на разработке и производстве дизельных двигателей для автомобилей, тракторов, специальной и военной техники.

Кроме того, Politeka.net писала, что в российском Ярославле вспыхнул масштабный пожар на заводе.