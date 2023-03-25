В субботу, 25 марта, разгорелся пожар на складе, где хранится целлюлозная продукция.
Как сообщили в "МЧС", площадь возгорания составила уже больше одной тысячи квадратных метров.
Российские СМИ сообщают, что возгорание занялось в металлическом ангаре, расположенном на Новочеркасском шоссе. Первые сообщения о ЧП поступили спасателям в 10:25. Пожару присвоили второй ранг сложности.
Несмотря на усилия огонь продолжил распространяться по территории складов. К 11:20 площадь увеличилась ещё на 200 квадратных метров, а в 11:42 пожару присвоили третий ранг сложности.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Выживших придется отпустить: Пригожин собирается покинуть Украину, ему "закрыли кран"
Украинцы жалуются на проблемы с пенсиями: "Претензий не было, а сейчас есть"
Оставила в комнате: исчезновение 2-летней Богданы подняло на ноги полицию и спасателей
«Мама, папа, простите»: жизнь братьев-близнецов трагически оборвалась в один миг
Пламя перекинулось на второй ангар, расположенный поблизости.
В МЧС сообщают, что пока никакой информации о пострадавших не поступало.
Причины пожара пока неизвестны.
Напомним, в россии разгорелся новый масштабный новый пожар, спасатели не справляются: Клубы огня и дыма.
Отметим, это это уже второй крупный пожар в россии за последнее время- 23 марта в российском Ярославле горел моторный завод, который специализируется на разработке и производстве дизельных двигателей для автомобилей, тракторов, специальной и военной техники.
Кроме того, Politeka.net писала, что в российском Ярославле вспыхнул масштабный пожар на заводе.