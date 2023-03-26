Елена Бабенко хотела избавиться от паспорта с пометкой о месте рождения в Улан-Удэ, ведь не хочет иметь ничего общего с российской федерацией.

Елена Бабенко родом из Бурятии, но более 30 лет живет в Украине и имеет гражданство. Она пытается говорить на украинском языке и старается помогать украинским защитникам, как может. Когда россия вторглась в Украину, бурятка решила помогать тем, что умеет делать лучше всего - шить. Ее историей поделилось издание "Суспільне Чернігів".

Елена говорит, что на вторжение рф в Украину отреагировала очень болезненно. Она до сих пор не может понять причины нападения и смириться с этим. Особое внимание Елена Бабенко обращает на то, что до вторжения многие люди на Бурятии даже не знали, где находится Украина и что это за страна. Но все равно пошли убивать украинцев по приказу Кремля.

"Что мы им такого сделали здесь, что они такую ​​агрессию к нам проявляют? У меня просто не укладывается в уме. Я не могла поверить, что рф решится напасть на Украину", - призналась женщина.

Она знала, что должна как-то помогать и не могла просто сидеть на месте, ничего не делая. Теперь она шьет пояса, шапки и бафы для военных и продает кукол мотанок для помощи ВСУ.

После полномасштабного вторжения рф, в котором участвовали буряты, она хотела избавиться от паспорта с пометкой о месте рождения в Улан-Удэ. Ведь не хочет иметь ничего общего с рф.

"Мы пересекали блокпосты и мне было очень стыдно показывать свой паспорт, где указано место рождения Бурятия. Было очень стыдно за это, пыталась так пальцем прикрывать это, чтобы никто не видел", - поделилась Елена Бабенко.

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