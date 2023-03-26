Украинский воин выжил в бою чудом, его смог защитить простой смартфон. Телефон получил "ранение не совместимое с жизнью", но спас украинского бойца. Похоже Ангел-хранитель оберегает наших защитников таким образом. Об этом более детально рассказал на своем TikTok-канале Кирилл Ильницкий.
В частности, защитник чудом выжил благодаря своему телефону. Так, устройство смогло остановить пулю или опасный осколок. Он попал в смартфон, что спасло жизнь бойцу или по крайней мере уберегло ему концовку.
"Телефоны спасают жизнь. Руку точно. Жаль, что там еще осталось много россиян. А ты, Андрюха, просто красавчик", — шутит боец, который снял видео.
На кадрах можно заметить, что осталось от телефона украинского защитника. Так, пуля прошибла устройство и дыра осталась с другой стороны гаджета. Можно только представить, что было бы с военным, если бы повреждения получил он, а не мобильный телефон.
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Пользователи сети порадовались за украинского защитника и желали ему скорейшего выздоровления: "Удачи вам побольше и скорейшего выздоровления", "Когда родные за тебя каждый день молются", "Слава Богу, берегите себя", "Выздоравливайте, я вам очень благодарен. За то, что вы делаете".
Напомним, что боец из "Азовстали" рассказал, как изнутри выглядела подготовка миссии с вертолетами в Мариуполе.
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