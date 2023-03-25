Народные депутаты собираются в парламенте лишь несколько раз на месяц и при этом зарплата у них остается прежней. Да и еще надбавку не забывают себе выписать.

Практически все депутаты Верховной Рады Украины получили стопроцентную надбавку к своему окладу за январь 2023 года. Ко всему прочему они имеют огромную зарплату и при этом практически ничего не делают.

В интервью для "Радио НВ" парламентский аналитик "Руху Чесно" Александр Салиженко рассказал о том, что нардепы теперь работают 4 часа в месяц и некоторые почти ничего не делают.

Как рассказал эксперт, сейчас народные депутаты собираются в парламенте лишь несколько раз на месяц и работают в сессионном зале только 4 часа. При этом зарплата у них остается прежней. Да и еще надбавку не забывают себе выписать.

"В нынешних условиях парламент заседает дважды на месяц и в общем одно заседание продолжается около двух часов. Некоторые почти ничего не делают. Есть народные депутаты, которые не приходят на совещание, а потом говорят, что у них были важные дела... Выглядит это очень цинично, если знать, что заседаний лишь два на месяц и дляться они только два часа. И это не оправдание, ведь в нынешних условиях парламентарии должны работать от дзвонка до дзвонка", - пояснил Александр Салиженко.

Стоит отметить, что по информации "УП" средняя зарплата депутата за январь 2023 года составила 48,8 тыс. грн. Эта сумма включает в себя оклад, 100% надбавку и дополнительные выплаты – за почетное звание, за ученую степень, средства за отпуск, больничную или служебную командировку.

Наибольшие выплаты за январь получили глава парламента Руслан Стефанчук – 78,9 тысячи гривен и председатель комитета ВРУ по иностранным делам Александр Мережко – 69,1 тысячи гривен.

Напомним, некоторые украинцы не получат ежегодные выплаты в мае.

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