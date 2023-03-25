Ани Лорак с октября прошлого года находится под санкциями СНБО. Артистка с начала полномасштабного нападения России на Украину не говорит о своей позиции по поводу войны.

Кроме того, певица, родившаяся в нашей стране, решила дать концерты по всей территории России. На сайте Лорак появился концертный график, певица планирует выступать в Воронеже, Ростове, Краснодаре и Москве.

Однако даже россиянам в Краснодаре она оказалась ненужной.

Мэр российского города Краснодар говорит, что жители против "шоу", потому что, по его словам, деньги могут пойти на помощь Вооруженным силам Украины.

Певица, пытавшаяся усидеть на двух стульях, теперь не нужна ни в России, ни в Украине. Кроме того, ее "атакуют" тысячи пользователей сети, которые называют ее предательницей, причем с обеих сторон.

"Ты для меня как человек перестала существовать. Я не знаю кто ты такая",

"Как мне досадно😢 досадно от того, что все время защищала своего кумира Каролину, слушала ее все все песни с начала ее карьеры, она была для меня эталоном женственности, красоты и таланта, но смотря на то, как моя любимая исполнительница просто меня разочаровала, и не только меня одну, тем, что отмалчивается о стране, где родилась, о стране, которая дала ей то, что она имеет, обидно 😔 очень досадно Каролина",

"Каролина А как все хорошо начиналось",

"Не приезжайте в Казахстан. Совсем", - пишут в коментариях.

Напомним, Ефросинину и Полякову неожиданно похвалили за украинский язык.

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