Военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV рассказал, что россияне начали использовать в Украине планирующие авиабомбы, в частности, накануне удар такими бомбами был нанесен по Сумщине.
"Они наладили собственное производство этих элементов воздушного нападения. Это очень опасная история, поскольку эти авиабомбы очень тяжело сбить. И нужно сбивать сами носители", - заявил эксперт.
Он пояснил, что российские планирующие бомбы – это аналог американских JDAM, которые нам поставляют для использования с HIMARS и MLRS.
"А россияне начали использовать их самостоятельно, то есть они сделали собственное производство и теперь у них есть этот элемент воздушного нападения. Это очень опасная штука и, возможно, именно с этим и связано то, о чем сейчас пишет Том Купер, что пришлось подвинуть определенные элементы для того, чтобы не подвергаться ударам этих авиабомб", — добавил Денис Попович.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Дешевый способ уничтожить русское ПВО: военный аналитик рассказал, как оставить рф без ракет
MamaRika откровенно рассказала о самом плохом периоде в жизни: "Я просто уничтожала себя"
Залужный отметил второклассницу из Ивано-Франковска, фото: "Аня мечтала о..."
Некоторые украинцы не получат ежегодные выплаты в мае: что будет вместо этого
Военный обозреватель уточнил, что пока нет информации о том, насколько много таких авиабомб есть у россиян.
"Скорее всего, их немного, поскольку это тоже определенный технологический цикл использования этих систем и производства этих систем. И россияне могут иметь определенные проблемы из-за санкций ну и вообще из-за собственно технического уровня. Но то, что они появились, и то, что они сейчас используют, еще раз говорю, это очень опасно", — подчеркнул эксперт.
Напомним, оккупанты хотят "отрезать" крымчан от интернета, названа причина.
Как сообщала Politeka, сотни дипломатов рф выгнали из Европы, жены истерят.
Также Politeka писала, что эксперт рассказал о новых провалах россиян, "вагнеровцы" не помогут.