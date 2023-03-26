Военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV рассказал, что россияне начали использовать в Украине планирующие авиабомбы, в частности, накануне удар такими бомбами был нанесен по Сумщине.

"Они наладили собственное производство этих элементов воздушного нападения. Это очень опасная история, поскольку эти авиабомбы очень тяжело сбить. И нужно сбивать сами носители", - заявил эксперт.

Он пояснил, что российские планирующие бомбы – это аналог американских JDAM, которые нам поставляют для использования с HIMARS и MLRS.

"А россияне начали использовать их самостоятельно, то есть они сделали собственное производство и теперь у них есть этот элемент воздушного нападения. Это очень опасная штука и, возможно, именно с этим и связано то, о чем сейчас пишет Том Купер, что пришлось подвинуть определенные элементы для того, чтобы не подвергаться ударам этих авиабомб", — добавил Денис Попович.

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Военный обозреватель уточнил, что пока нет информации о том, насколько много таких авиабомб есть у россиян.

"Скорее всего, их немного, поскольку это тоже определенный технологический цикл использования этих систем и производства этих систем. И россияне могут иметь определенные проблемы из-за санкций ну и вообще из-за собственно технического уровня. Но то, что они появились, и то, что они сейчас используют, еще раз говорю, это очень опасно", — подчеркнул эксперт.

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