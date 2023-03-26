Михаил Добкин не находится на службе в структурах Министерства обороны, Службы безопасности и Министерства внутренних дел Украины.

Один из самых боеспособных подразделений страны за год полномасштабной войны совершил много спецопераций в Харьковской и Донбассе, за что получил признание и благодарность от ГУР и Президента Украины.

Одним из командиров подразделения Кракен является фанат харьковского Металлиста Сергей Величко или просто Чили. В интервью украинский защитник рассказал о развитии подразделения, боевых операциях и не забыл о неприятных сюрпризах для россиян.

Затронул Сергей также и тему личных впечатлений. В том числе речь зашла о переодетом Добкине в форму ВСУ.

Отметим, народный депутат Верховной Рады, экс-мэр Харькова Михаил Добкин не находится на службе в структурах Министерства обороны, Службы безопасности и Министерства внутренних дел Украины.

«Это очень смешно. Тогда была очень прикольная история. Я зашел к себе в Инстаграм и начал лазить по его странице. И искал его старые посты, там где он еще с георгиевской ленточкой стоит. И я начинаю себе скидывать это в Стори. Говорю: что это за черт? Почему за него вообще что-то и кто-то говорит? А потом прошло минут двадцать и он поудалял половину фотографий. Видно все показали это» - поделился Величко.

Также ранее народный депутат Верховной Рады Ярослав Юрчишин высказался по теме:

“В октябре в инфопространстве начали появляться фотографии, где пророссийский политик Михаил Добкин воюет на стороне Украины. Решил это проверить. В Минобороны и других структурах об этом бравом герое ничего не слышали”, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что сложно спрогнозировать, будет ли новая большая волна мобилизации.

Также сообщалось, что Залужный раскрыл план нового наступления оккупантов.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты снова атаковали Киев дронами-камикадзе.