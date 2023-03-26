Начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин в эфире Radio NV рассказал о "ждунах русского мира" и привел пример, как один из таких набросился на украинских защитников.

"Когда мы под обстрелами кому-то что-то привозили, особенно, когда я возил в больницу дизеляку (там была проблема с дизелем), она там обстреливалась очень, и мы возили. На выгрузке этого дизеля, когда там выскакивал какой-то местный, орал: "Уйдите из города, воюйте за городом, защитники хреновы, из-за вас прилетает". Ждуны — это наша карма за то, что мы некоторое время не занимались нашим обществом. Мы не занимались ни детьми нашими, ничем другим, кроме того, что делили власть, направленность, портфели и все такое остальное", — заявил Михаил Вершинин.

Правоохранитель подчеркнул, что нужно заниматься именно отношением нации, потому что пока такие ждуны есть практически всюду.

"Если кто-то думает, что ждунов нет в Киеве или в Одессе, во Львове - эти ждуны есть повсюду. Это именно тот совок, который сидит на заднице ровно и говорит: "А что мне дала эта страна?". Это те люди. Это те, кого мы видим каждый день, когда едем на работу и с работы. Пустые взгляды, которые ожидают, что страна им должна дать. Эти же проблемы — это не проблема его лично, он такой уж есть, это проблема именно государства, которое не делает ничего для того, чтобы делать из людей, живущих на территории Украины, украинцев", - пояснил начальник полиции.

Напомним, оккупанты хотят "отрезать" крымчан от интернета, названа причина.

Как сообщала Politeka, сотни дипломатов рф выгнали из Европы, жены истерят.

Также Politeka писала, что эксперт рассказал о новых провалах россиян, "вагнеровцы" не помогут.