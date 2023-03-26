Начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин в эфире Radio NV рассказал о "ждунах русского мира" и привел пример, как один из таких набросился на украинских защитников.

"Когда мы под обстрелами кому-то что-то привозили, особенно, когда я возил в больницу дизеляку (там была проблема с дизелем), она там обстреливалась очень, и мы возили. На выгрузке этого дизеля, когда там выскакивал какой-то местный, орал: "Уйдите из города, воюйте за городом, защитники хреновы, из-за вас прилетает". Ждуны — это наша карма за то, что мы некоторое время не занимались нашим обществом. Мы не занимались ни детьми нашими, ничем другим, кроме того, что делили власть, направленность, портфели и все такое остальное", — заявил Михаил Вершинин.

Правоохранитель подчеркнул, что нужно заниматься именно отношением нации, потому что пока такие ждуны есть практически всюду.

"Если кто-то думает, что ждунов нет в Киеве или в Одессе, во Львове - эти ждуны есть повсюду. Это именно тот совок, который сидит на заднице ровно и говорит: "А что мне дала эта страна?". Это те люди. Это те, кого мы видим каждый день, когда едем на работу и с работы. Пустые взгляды, которые ожидают, что страна им должна дать. Эти же проблемы — это не проблема его лично, он такой уж есть, это проблема именно государства, которое не делает ничего для того, чтобы делать из людей, живущих на территории Украины, украинцев", - пояснил начальник полиции.

Популярные статьи сейчас

Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент

Новая масштабная атака по жилым домам: стали известны последствия удара рф, оперативные кадры

Дешевый способ уничтожить русское ПВО: военный аналитик рассказал, как оставить рф без ракет

Залужный отметил второклассницу из Ивано-Франковска, фото: "Аня мечтала о..."

"Пусть земля будет пухом": погиб знаменитый танцор и чемпион Украины
Показать еще

Мариуполь, драмтеатр, оккупанты

Напомним, оккупанты хотят "отрезать" крымчан от интернета, названа причина.

Как сообщала Politeka, сотни дипломатов рф выгнали из Европы, жены истерят.

Также Politeka писала, что эксперт рассказал о новых провалах россиян, "вагнеровцы" не помогут.