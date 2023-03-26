Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телеканала FREEДОМ пркомментировал угрозы со стороны рф о наращивании производства стратегических ракетоносцев Ту-160М, которые используются для нанесения ударов по Украине, и ответил, сколько их реально могут сделать.

"0. Такой вот ответ, достаточно простой. Ту-160-ые сейчас Казанский авиационный завод может производить только в формате доукомплектации заделов, которые остались от Советского Союза. В период Советского Союза этот завод имел достаточно серьезную нагрузку по производству и после распада Советского Союза и деградации вообще военно-промышленного комплекса уже российской федерации тем не менее на заводе остались заделы, то есть, грубо говоря, корпус, планер самолета, абсолютно голый, недоукомплектованный. И вот те планеры, которые остались еще со времен СССР, сейчас фактически 30 лет спустя на КАЗе начинают дособирать", — объяснил эксперт.

По его словам, этот процесс начался намного раньше, сразу после начала гибридного вторжения в Украину российских оккупантов.

"То есть после 2014 поступательно они пытались как-то наращивать, возвращать к жизни сборку ТУ160-х чтобы в пропагандистском контексте демонстрировать, что вот у них есть производство стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, и, как бы, бойтесь США и тому подобное. Хотя самолет сам по себе уже давно себя изжил морально и технически. Но этот процесс у них начался и они имеют возможность собрать полноценно где-то до трех самолетов, поскольку есть задел с планерами", — добавил Александр Коваленко и уточнил, что нормального оборудования для этих самолетов у рф тоже нет.

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