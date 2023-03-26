Эксперт Института будущего Игорь Попов в эфире канала FREEДОМ прокомментировал последние заявления Дмитрия Медведева, абсолютно противоречащие позиции Си Цзиньпина.

"Это заявление Медведева последнее по поводу ядерной угрозы — это, честно скажем, плевок в спину китайскому лидеру. Потому что для Китая вопрос не просто применения, даже вот намеков на угрозу применения ядерного оружия — это недопустимо. Китай неоднократно об этом говорил, в том числе во время визита Си Цзиньпина в Москву, он четко говорил, что его большой приоритет это не допустить любых даже разговоров о ядерном оружии. Си Цзиньпин уезжает, а через два дня Дмитрий Медведев начинает опять угрожать всему миру ядерным оружием. То есть это как-то совсем не вежливо по отношению к столь важному стратегическому партнеру", — заявил эксперт.

Он также попробовал объяснить, почему Медведев не сдерживает себя в высказываниях.

"Похоже, в россии есть некие движения насчет кастинга на должность преемника. Вариант трансфера все-таки рассматривается, тем более действующий президент уже фигурант дела в Гааге, поэтому для многих российских элит было бы лучше сменить первое лицо в Кремле. Дмитрий Медведев, пожалуй, в этой очереди претендентов на престол находится где-то в хвосте и он, наверное, надеется интересными оригинальными заявлениями изменить свою очередность в престолонаследовании и показать, что он мог бы быть довольно интересным и веселым лидером, и поэтому на него надо обратить внимание", — добавил Игорь Попов.

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