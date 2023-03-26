Боец батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Ярослав Лысенко в эфире 24 Канала на примере главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, что оккупанты не готовы к украинскому контрнаступлению.

"Все мы уже не только готовы, а ожидаем то наступление, которое приведет к тому, что они будут очень активно убегать. Пригожин со своей стороны предупреждает, что может быть неуспех, то есть каким-то образом себя защищает и всю свою бандитскую группировку. Он уже сказал, что снарядов нам не дают, что вооружение нам не дают, то есть у него голая в вооружении и в боекомплекте. Тогда он говорит, что будет контрнаступление и нужно к нему готовиться. Когда будет контрнаступление, возможно, он еще чувствует, что у него сил не хватит его остановить, что все побегут, и он скажет: "Ну, я же предупреждал. Надо было давать то, то и то, надо было готовиться к этому. Мы не подготовились соответственно и результат". Поэтому, я думаю, нужно очень внимательно слушать, что они там рассказывают", - заявил военнослужащий.

Он убежден, что в случае успешной контратаки ВСУ, оккупанты начнут бежать по всем направлениям.

"И мне кажется, и хочется этого, что у них уже остались просто остатки боеспособных бригад, а возможно, и единственные боеспособные бригады и полки, которые сейчас атакуют Бахмут, и больше ничего. Если на Бахмуте мы в какой-то момент пойдем в контратаку, они там побегут и прорывы будут везде - и на запорожском направлении, и Каховка посыплется, и луганское направление, и все остальное, где они еще держатся, а мы отдыхаем и готовимся к контрнаступлению", - добавил Ярослав Лысенко.

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