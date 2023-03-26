Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан в интервью ZAXID.NET объяснил, почему для оккупантов так важна Авдеевка.

"Авдеевка очень близко к Донецку, через Спартак сразу Донецк, и это очень хороший плацдарм для нашего наступления, если будет принято решение, допустим, окружить Донецк, один Донецк. То есть выход из из-под Авдеевки на Ясиноватую, дальше вдоль окружной дороги Донецкой, которая идет между Донецком и Макеевкой, там довольно таки широкое пространство, по которому может пройти несколько бригад одновременно штурмовых, то есть движение вдоль этой объездной дороги, выход на Ларино отсекает весь Донецк, всю эту донецкую группу, и ее можно в принципе, исходя из наличия сил и средств, дальше потом просто раздавить в таких тесных объятиях", — рассказал эксперт.

Полковник запаса добавил, что российские оккупанты в Авдеевке просто пытаются обороняться под видом наступления.

"Они это прекрасно понимают, и как раз движение это с Авдеевки может начаться, потому для них наш авдеевский плацдарм - это как кость в горле, они пытаются его хотя бы выдавить — не получается, окружить уже тоже не получается, но хотя бы держать в постоянном напряжении, понимая, что как только они перейдут в оборону, мы начнем наступление наступление как раз по этому маршруту. Потому, исходя из такого одного из требований к обороне (лучшая оборона — это наступление), вот они пытаются обороняться в режиме наступления", — подчеркнул Роман Свитан.

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