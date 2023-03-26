Дипломат Александр Щерба, который послом Украины в Австрии, предупредил о проблеме, которая будет после завершения войны.

Как пишет Politeka.net, Александр Щерба - украинский дипломат, который представлял интересы Украины в Австрии с 2014 года по 2021. А сегодня эксперт вышел в эфир телеканала Freeдом, где рассказал о главной проблеме, которая затронет страну после войны. Как заметил специалист, победить Россию, как победили Германию и уничтожили Рейхстаг, не выйдет.

"Все намного хуже, чем после второй мировой войны. Потому что после второй мировой войны Рейхстаг был сожжен, а Германия была повержена и вынуждена была каяться. А я пока не вижу перспектив сожжения Кремля и не вижу даже зародыша какой-то готовности даже чисто по христиански, по человечески, покаяться со стороны России. То есть, это вот такая абсолютная дьявольщина, которая произошла с седьмой частью суши и перевернула все на свете, в том числе и души целых регионов. Посмотрите на Африку, глобальный юг, насколько у этих людей в головах и в душах полный сумбур. Мне кажется, это хуже, чем 1945 год", - поделился специалист.

Щерба в конце добавил, что это настоящее обнуление моральное и интеллектуальное, а также геополитическое, касающегося всего.

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