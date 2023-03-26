Политолог Николай Давыдюк в интервью ZAXID.NET рассказал, как в Европейском Союзе решили вопрос с Венгрией, подыгрывавшей российским оккупантам.

"Твоя свобода заканчивается там, где заканчивается свобода других людей, и вот тут как раз право голоса и право вето Венгрии начало влиять на право вето других стран и начало влиять на свободу других стран. Ну и, разумеется, технически нашли решение, каким образом обойти Венгрию. Это подтверждает тот инсайт, который я говорил в вашем канале, что Финляндия еще раньше подняла вопрос, что если Венгрия будет блокировать, если не найдут механизмы блокировки ее блокировки, извините за тавтологию, то Финляндия уже тогда предлагала исключить Венгрию из Европейского Союза как страну, не соответствующую ценностям, как страну, работающую на внешних врагов, как страну, которая утонула во внешней коррупции и не думает о делах внутренних", — заявил Николай Давидюк.

Поэтому, по словам эксперта, Брюссель продемонстрировал Венгрии, что их право не исключительно.

"После этого пригласили Орбана на ужин к господину Макрону, где ему четко ясно все объяснили, рассказали и сказали, что такие вещи делать нельзя, потому что они влияют на общее единство континента, и если так подыгрывать оккупантам, то понятно, что проигрывает весь континент. Ну и собственно на ужине с Макроном Орбан понял очень много внутренних вопросов", — добавил политолог.

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