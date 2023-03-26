Как пишет Politeka.net, Михаил Шейтельман - известный политтехнолог, которого называют личным консультантом изгнанного из россии олигарха Бориса Березовского. А в этот раз специалист рассказал о проваленном плане путина в Украине, поделившись своими мыслями в эфире утреннего марафона.

"1600 танков пообещал путин за три года. Для сравнения скажем, вчера Вооруженные силы Украины, согласно данным Генштаба, уничтожили 15 российских танков, потому выходит, что за шесть месяцев ВСУ в среднем уничтожает 1600 танков. А российская федерация собирается произвести 1600 танков за три года, а уничтожаем мы их за шесть месяцев. То есть, производить они собираются сильно медленней, чем ВСУ их уничтожают. А это главное соотношение на фронте", - рассказал Шейтельман в эфире.

Также специалист добавил, что фашистская Германия в 1945-м году производила одну подводную лодку в день. Но союзнаким удавалась уничтожать больше одной подлодной лодки в день, поэтому Германия в конечном итоге проиграла Вторую мировую войну. При этом эксперт добавил, что 1600 танков за три года - это амбициозный план, ведь Россия в среднем производит один танк в день, а это тысяча будет где-то за три года, что меньше.

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