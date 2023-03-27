Как пишет Politeka.net, Олег Лесной - известный украинский политолог, который хочет создать единое пространство между Украиной и странами Балтии. А в этот раз специалист решил поделится в эфире 24-го канала, какой еще сюрприз может получить путин после ордера.

"У путина остался один конверт, он как его открывает, начинает пугать ядерным оружием. А теперь он еще по другому сделал, очень цинично, на самом деле, он подставил товарища Лукашенко. Потому что появление ядерного оружия на территории Беларуси - это прямая угроза этому государству. То есть, за чужой счет путин хочет в рай попасть, но мы знаем, что рай у них какой-то особенный, ведь для этого все должны сдохнуть, но я думаю, все будет наоборот", - начал политолог.

Также политолог добавил, что таким образом путин хочет приблизить свое оружие к границам НАТО, отвечая на угрозу. При этом Лукашенко остается заложником российского президента, но запад не будет реагировать на такую угрозу россии, так как она этого хочет.

"Путин хочет пугать, это питерская подворотня, интеллигента нужно напугать. Но интеллигент стал очень взрослым и носит в своем портфеле гантели. И когда начинают его пугать, он начинает этим портфелем бить по голове. Вот до этого осталось немного времени, потому что ядерными угрозами он уже так достал Запад, что его за это накажут", - заявил специалист.

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