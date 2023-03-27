Политолог Николай Давидюк в интервью ZAXID.NET рассказал, как президента россии владимира путина могут задержать даже в случае, если он приедет в Венгрию, которая пока отказывается исполнять ордер на его арест.

"Сейчас вообще подняли вопрос признания Украиной Римского устава. Мы видим, еще некоторые страны-соседи россии тоже по периметру ее границ начали признавать. Вдруг путин захочет выйти погулять со своего двора, чтобы сразу его схватить и передать как раз соответствующим органам. Смотрите, Венгрия бравадная, пока там далеко до дела, но если он будет на территории Венгрии, не исключаю, что украинские спецслужбы его там могут похитить и доставить в соседнюю Австрию, которая сказала, что охотно арестует путина, только он явится на их территории, или в Германию, которая тоже очень долго была латентным союзником путина, а потом честно и справедливо сказала: "Арестуем подонка и отдадим под правосудие". Вот это и есть демократические страны", - заявил Николай Давидюк.

Эксперт также добавил, что Венгрия — не совсем демократическая страна.

"Это полудемократия, это полуфабрикат Европейского Союза, это замороженная ватник, который ждет прихода путина точно так, как некоторые группы населения в некоторых отдельно взятых странах тоже ждали прихода фашистов. Орбан - это типичный путинист. Опять же, я не исключаю, что его политика по отношению к Украине может измениться. Когда он поймет, что он потерял путинского союзника, он будет пытаться подольститься, как просто пес, который навредил, а затем хочет у своего хозяина все же получить милость", — добавил политолог.

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