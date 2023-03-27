Экс-сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак рассказал о том, как паникуют россияне из-за контрнаступления ВСУ; как сейчас проходит мобилизация в стране оккупантов и поделился мнением о ядерном шантаже Кремля. В интервью Ступак поделился также деталями, как ВСУ могут использовать территорию россии.

Эксперт ответил на вопрос о том, насколько реальна сейчас версия того, что ВСУ зайдут на территорию рф, чтобы продвинуться во время контрнаступления:

«Подчеркну, что такие слова в первую очередь – это фантазия, это не планы (чтоб потом не писали в комментариях: что вы там рассказываете?!). На данный момент любой сценарий, даже если у него есть вероятность успеха в один процент, он должен рассматриваться.

Сразу вспоминаем начало войны – тогда казалось, как это так россияне зайдут со стороны Беларуси? А ведь зашли. Они использовали этот один процент. Поэтому, такой вариант возможен, но речь не идет об оккупации российской территории.

Это как по огороду прошлись, потоптались по грядкам и зашли на свою территорию назад» - поделился эксперт.

Также боец батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Ярослав Лысенко в эфире 24 Канала на примере главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, что оккупанты не готовы к украинскому контрнаступлению.

Он убежден, что в случае успешной контратаки ВСУ, оккупанты начнут бежать по всем направлениям.

Напомним, рф нанесла удар по Украине новыми бомбами, что о них известно.

Как сообщала Politeka, сотни дипломатов рф выгнали из Европы, жены истерят.

Также Politeka писала, что эксперт рассказал о новых провалах россиян, "вагнеровцы" не помогут.