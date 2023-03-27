В Украине за последнюю неделю подорожали овощи, которые любят многие украинцы и часто покупают их в магазине.

В Украине подорожал популярный овощ, который в последнее время падал в цене. Это обусловлено повышенным спросом на эту продукцию на фоне достаточно ограниченного предложения. Как сообщает Аgronews, речь идет тепличных огурцах.

На подорожание тепличных огурцов влияют несколько важных факторов. Например, поставки этой продукции из Турции значительно уменьшились, потому местные производители начали повышать цену на свою продукцию. Ведь на этот овощ все еще есть большой спрос. Кроме того, рост цен способствует заметному сокращению предложения огурца на рынке.

На сегодняшний день тепличные комбинаты готовы отгружать огурец по 80-140 грн/кг. Если сравнивать цены с прошлой неделей, то это в среднем уже дороже на 15%.

Стоит отметить также, что стоимость тепличного огурца на сегодняшний день уже в среднем в 1,5 раза выше, чем в прошлом году за тот же период. Далее прогнозируется снижение цены, так как погодные условия будут улучшаться.

По информации Минфина, сейчас тепличные огурцы в среднем продают по 107 гривен за киллограм.

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