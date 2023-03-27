Пользователи сети после увиденного видео, призвали сделать все возможное, чтобы Василий Ломаченко больше не проживал на территории Украины.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко снова отметился в сети. Он выставил у себя в Instagram ролик пропагандистов о разрушенных храмах украинской столицы времен второй мировой войны. Также боксер использовал фото с нацистами, чтобы показать, к чему якобы ведет Украина. Судя по комментариям ролик вызвал возмущение у украинцев.

Так, на опубликованных кадрах можно увидеть сравнение с состоянием Киево-Печерской лавры во время Второй мировой войны и состоянием под руководством УПЦ МП. Таким образом Василий Ломаченко решил сравнить действующую власть Украины с нацистами, которые разрушали церковь из-за раскола.

Пользователи сети после увиденного видео, призвали сделать все возможное, чтобы спортсмен больше не проживал на территории Украины. Кроме того, многие предлагают забрать у него гражданство и засудить спортсмена за коллаборацизм.

"Отправить к московитам и не нужно нам его чемпионство. Пусть катится ко всем чертям", "Нужно лишить гражданства и под суд со всеми последствиями", "Не пора ли этого убогого лишить гражданства?", "Может его пора отправить вслед за московскими попами?", - писали в комментариях.

Многие пользователи сети заподозрили, что бои Василия Ломаченко не прошли без последствий для здоровья:

"Ему на ринге уже совсем мозги поотбивали", "Голова это темный лес. А если по ней часто бъют...", "Видать здорово отхреначили его по башке, совсем мозги поотшибали", "Слишком часто его били по голове".

Стоит отметить, что с конца января страница Ломаченко в Instagram стала недоступной для пользователей из Украины, но с VPN все еще есть возможность увидеть его страницу.

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