Львовянина Владимира Гузия приговорили к семи годам лишения свободы за кражу пяти пачек сигарет в магазине Стрыя во Львовской области. Общая стоимость незаконно присвоенных сигарет – 556 гривен. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщил "Антикорупційний моніторинг Львівщини" в Фейсбук.

Этот случай произошел 24 ноября прошлого года. Известно, что Владимир Гузий взял с торгового стеллажа две пачки сигарет Marlboro Gold и спрятал их в карман своей куртки. После чего взял еще три пачки сигарет уже другой марки – Sobranie Black, и тоже спрятал. Однако это заметила продавщица, она сделала мужчине замечание, но он не отреагировал и не расплатившись, ушел из магазина.

Подсудимый признал свою вину и дал согласие на рассмотрение дела в его отсутствие. За умышленное воровство в условиях военного времени ему было назначено лишение свободы на 7 лет.

"Особенно удивительно такое решение выглядит на фоне оправдательных приговоров суда коррупционерам, которые воруют миллионами", - добавили в "Антикорупційний моніторинг Львівщини".

В комментариях пользователи сети обращали внимание на то, что за многие серъезные преступления дают меньший срок:

"Вы с ума сошли. Военное положение, за корректировку, предательство до 5 лет, за групповое изнасилование и распространение видео в сеть 2 года условно, за взяточничество, за коррупцию ничего",

"А девушку изнасиловали 3 несовершеннолетних ублюдка, им условно??? Это что "справедливый" суд?",

"Простой смертный человек нет его в списках касты неприкосновенных",

"Обычно в нашей стране за все надо платить, и судьям, прокурорам тоже. Как искоренить это? Менять не только систему, но и судей".

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