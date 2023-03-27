Президент рф владимир путин заявил, что на территории Беларуси будет размещено российское тактическое ядерное оружие, а поводом для этого якобы послужило заявление Великобритании о передаче Украине снарядов из обедненного урана.
Военный эксперт Олег Жданов во время стрима сделал прогноз, как ответит Запад на размещение ядерного оружия в Беларуси.
По словам эксперта, это решение путина стало плевком в сторону китайского лидера Си Цзиньпина, который приезжал в москву и особенно активно призывал не применять ядерное оружие.
Кроме того, размещение ядерного оружия в Беларуси, ставит под удар президента этой страны - Александра Лукашенко. Он очень сильно прокололся, думая, что никакого ответа за это не последует..
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Нанесен авиаудар по электроподстанции: срочное предупреждение, где не будет света
Рухнула часть дома: россияне нанесли новый ракетный удар, фото с места
"Каждое окно - боль": еще один украинский город повторил судьбу Мариуполя
Запад может вручить новый «подарок» путину после ордера на арест: «Осталось немного времени»
"Лукашено сдался и выделил землю под военную базу рф. Судя по всему, там уже строят базу для размещения ядерного оружия. Но при этом оно будет находится под юрисдикцией россии, а не Беларуси, но на территории этой страны. А это значит, что страны НАТО включат Беларусь в список противников, включат ее в перечень стран для нанесения ядерного удара", - пояснил Олег Жданов.
По его мнению, страны НАТО в любом случае должны будут отреагировать не только заявлениями, а действиями. Как только контейнер с тактическим ядерным оружием пересечет границу рф и Беларуси - НАТО не станет медлить.
"США через ООН будут проводить санкционную политику против рф в плане грубого нарушения международного договора о нераспространении ядерного оружия. В конечном итоге, терпение коллективного Запада не безграничено. Все прекрасно понимают, к чему может привести махание ядерной дубинки. Грубо говоря, еще на полтора метра выростает стена Беларуси и рф между цивилизованным миром", - прогнозирует Олег Жданов.
Напомним, что на полигонах в Беларуси заметили нечто странное.
Как сообщала Politeka, украинцев предупредили, чего ждать после нового скандального выступления лукашенко.
Также Politeka писала, что Запад может вручить новый «подарок» путину после ордера на арест.