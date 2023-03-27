Вслед за угрозами из кремля, белорусский диктатор александр лукашенко также решил поугрожать миру, но Запад не оставит такое решение без жесткого ответа.

Президент рф владимир путин заявил, что на территории Беларуси будет размещено российское тактическое ядерное оружие, а поводом для этого якобы послужило заявление Великобритании о передаче Украине снарядов из обедненного урана.

Военный эксперт Олег Жданов во время стрима сделал прогноз, как ответит Запад на размещение ядерного оружия в Беларуси.

По словам эксперта, это решение путина стало плевком в сторону китайского лидера Си Цзиньпина, который приезжал в москву и особенно активно призывал не применять ядерное оружие.

Кроме того, размещение ядерного оружия в Беларуси, ставит под удар президента этой страны - Александра Лукашенко. Он очень сильно прокололся, думая, что никакого ответа за это не последует..

"Лукашено сдался и выделил землю под военную базу рф. Судя по всему, там уже строят базу для размещения ядерного оружия. Но при этом оно будет находится под юрисдикцией россии, а не Беларуси, но на территории этой страны. А это значит, что страны НАТО включат Беларусь в список противников, включат ее в перечень стран для нанесения ядерного удара", - пояснил Олег Жданов.

По его мнению, страны НАТО в любом случае должны будут отреагировать не только заявлениями, а действиями. Как только контейнер с тактическим ядерным оружием пересечет границу рф и Беларуси - НАТО не станет медлить.

"США через ООН будут проводить санкционную политику против рф в плане грубого нарушения международного договора о нераспространении ядерного оружия. В конечном итоге, терпение коллективного Запада не безграничено. Все прекрасно понимают, к чему может привести махание ядерной дубинки. Грубо говоря, еще на полтора метра выростает стена Беларуси и рф между цивилизованным миром", - прогнозирует Олег Жданов.

Напомним, что на полигонах в Беларуси заметили нечто странное.

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили, чего ждать после нового скандального выступления лукашенко.

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