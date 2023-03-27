Погода резко ухудшится уже в ближайшее время.

А именно, как прогнозирует известный синоптик Наталья Диденко, уже завтра, 28 марта.

«28-го марта в Украине – резкое изменение погоды! К нам переместится активный циклон, который зародился над Средиземноморьем и уже разминается…», - предупредила синоптик.

По ее словам, во вторник в Украине ожидаются осадки. Более того, в западных, северных областях на значительной части центра возможны сильные осадки.

Дожди будут переходить в мокрый снег.

"На западе днем ​​осадки ослабеют, на востоке дождь вероятнее во второй половине дня и вечером. Ветер с юго-восточного будет постепенно переходить на северо-западный, 5-12 метров в секунду. Порывы могут достигать штормовых значений до 15-22 метров в секунду", - раскрыла Диденко детали прогноза, подчеркнув, что 28 марта ожидается сильный ветер.

Во многих областях Украины, по ее словам, резко похолодает, до +1+7 градусов.

Тем временем в восточных областях еще задержится теплая погода – завтра там +10+16 градусов. В центральных областях и на юге ожидается +6+12 градусов.

В Киеве 28 марта предполагается усложнение погоды. А именно – дождь с переходом в мокрый снег, возможны сильные осадки. Ветер будет северо-западный, порывы к штормовым, до 15-20 метров в секунду.

"В столице ожидается завтра аномальный ход температуры воздуха! В ближайшую ночь еще будет тепло, до +12 градусов. А днем ​​температура воздуха начнет снижаться до +5+3 градусов", - отметила Наталья Диденко.

В последствии похолодание охватит всю Украину, даже будут небольшие морозы.

Но, к счастью, зима вернется в Украину недолго. Так, уже на выходных вернется потепление.

Напомним, ранее сообщалось о снежном покрове до 17 см.

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