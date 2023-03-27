На днях мир всколыхнуло заявление президента рф владимира путина. В частности, он пообещал разместить на территории Беларуси российское тактическое ядерное оружие якобы в ответ на заявление Великобритании о передаче Украине снарядов из обедненного урана.
Международное разведывательное сообщество InformNapalm определили вероятный пункт хранения ядерного оружия в Беларуси.
В частности, специалисты провели расследование и предположили, что наиболее вероятным местом будущего хранения российского ядерного оружия на территории Республики Беларусь может стать старый арсенал "Гомель-30" 12 ГУ МО РФ. В настоящее время это одно из наиболее хорошо сохранившихся до наших дней сооружений.
Объект долгое время был законсервирован и находится в удовлетворительном состоянии, найти там место хранения и охраны для 8-10 тактических ядерных зарядов вполне реально.
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На базу в Гомеле раньше свозили ядерные боеголовки из СССР и стран Варшавского договора и проводили с ними различные регламентные работы. Каждое из хранилищ комплекса сейчас окружает еще один забор локального периметра, внутри которого можно увидеть остатки бетонных дорог, ныне зарастающие мхом и засыпанные опавшими листьями.
Стоит отметить, что вероятность размещения в Беларуси ядерного оружия возникла не вчера. Более того, о такой возможности еще 18 декабря 2021 года, сообщил тогда еще живой министр иностранных дел РБ Владимир Макей. У свободолюбивого народа и лидеров оппозиции было 15 месяцев, чтобы противостоять этим планам, но они этого не сделали.
Напомним, что на полигонах в Беларуси заметили нечто странное.
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