На соревнованиях в китайском городе украинским спортсменам многое запретили и ходили за ними, чтобы проследить за каждым действием.

Во время соревнований в китайском Нанкине украинки хотели повесить баннер "Ангелы спорта", показав, сколько украинских спортсменов убила россия, но сотрудники Международной федерации фехтования FIE этого сделать не дали. Видео облетело сеть и вызвало возмущение.



Об этом сообщает пресс-служба Национальной федерации фехтования Украины в Facebook.

На соревнованиях в китайском городе украинским спортсменам запретили каким-то образом вспоминать о войне и о том, что именно россия напала на Украину.

Более того, украинки носили наклейки на своих шлемах о том, что несогласны с решением FIE о допуске спортсменов Беларуси и рф к соревнованиям. Китайские организаторы увидели это и потребовали снять их, а перед каждым соревнованием украинок тщательно проверяли на наличие наклеек.

Уже после соревнований украинки в фойе зала захотели сами сфотографироваться с плакатом об убийстве рф украинских спортсменов. В это время они столкнулись с агрессией. Так, китайские сотрудники FIE начали силой отбирать баннер. Наши девушки были вынуждены отказаться от этой идеи и вернуться в гостиницу.

"Как можно заниматься спортом, когда около 343 спортивных объектов уничтожены, а более 250 спортсменов больше никогда не будут соперничать? Рф нарушает все олимпийские ценности. FIE пытается скрыть правду с помощью угроз и ограничений. Хотят заставить нас молчать. Чем это отличается от российской политической стратегии?" - отметила украинская шпажистка Дарья Варфоломеева.

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