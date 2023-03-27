У россии большой ядерный потенциал, однако далеко не все снаряды боеспособны, а "ядерный чемодан" и вовсе блеф.

Согласно ядерной доктрине россии, именно президент является конечным лицом, принимающим решение об использовании ядерного оружия. Известно, что "ядерный портфель с кнопками" находится с президентом россии "во все времена".

На этом фоне бывший руководитель Управления криминальной разведки Валерий Кур в Телемарафоне объяснил, почему "ядерный чемодан" президента рф владимира путина - это блеф.

К сожалению, страна-агрессор имеет гораздо большее преимущество в количестве тактического ядерного оружия над США и НАТО. Но управление ядерным оружием с помощью чемоданчика - это лишь блеф.

"Ядерный чемоданчик - это блеф, который создавали в советское время. На самом деле чемоданчик - это автоматизированная система управления всем. Вот и искали, чем запугать и начали что-то лепить для устрашения. Головастики были, которые пытались пояснть этот блеф. Типа академика Кузнецова, который рассказывал, что это такое. Но они упрятали его сначала в тюрьму, а потом в психбольницу", - отметил Валерий Кур.

Бывший руководитель Управления криминальной разведки объяснил, что чемоданчик лишь символ власти, что-то вроде скипитра для царя.

"Это все игра, как компьютерные игры, которые он нам всем показывает. Что такое ядерный чемоданчик для путина? Во первых - это сложный алгоритм и работа с компьютером, сам путин лет 20 не заклядывал в этот гаджет. Елицин вот подарил свой чемоданчик и он стоит с 2014 года у них в музее. Это игрушка и выдумка, как скипитр. Это лишь пустота", - подытожил Валерий Кур.

Напомним, что определен вероятный пункт хранения ядерного оружия в Беларуси, фото.

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