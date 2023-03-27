Согласно ядерной доктрине россии, именно президент является конечным лицом, принимающим решение об использовании ядерного оружия. Известно, что "ядерный портфель с кнопками" находится с президентом россии "во все времена".
На этом фоне бывший руководитель Управления криминальной разведки Валерий Кур в Телемарафоне объяснил, почему "ядерный чемодан" президента рф владимира путина - это блеф.
К сожалению, страна-агрессор имеет гораздо большее преимущество в количестве тактического ядерного оружия над США и НАТО. Но управление ядерным оружием с помощью чемоданчика - это лишь блеф.
"Ядерный чемоданчик - это блеф, который создавали в советское время. На самом деле чемоданчик - это автоматизированная система управления всем. Вот и искали, чем запугать и начали что-то лепить для устрашения. Головастики были, которые пытались пояснть этот блеф. Типа академика Кузнецова, который рассказывал, что это такое. Но они упрятали его сначала в тюрьму, а потом в психбольницу", - отметил Валерий Кур.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Вылетел крышей в столб: новое ужасное ДТП произошло в Киеве, фото с места
"Каждое окно - боль": еще один украинский город повторил судьбу Мариуполя
«Хуже, чем 1945 год»: украинский дипломат рассказал о проблеме, которая будет после войны
Медведев «плюнул в спину» Си Цзиньпину новым заявлением: это недопустимо для Китая
Бывший руководитель Управления криминальной разведки объяснил, что чемоданчик лишь символ власти, что-то вроде скипитра для царя.
"Это все игра, как компьютерные игры, которые он нам всем показывает. Что такое ядерный чемоданчик для путина? Во первых - это сложный алгоритм и работа с компьютером, сам путин лет 20 не заклядывал в этот гаджет. Елицин вот подарил свой чемоданчик и он стоит с 2014 года у них в музее. Это игрушка и выдумка, как скипитр. Это лишь пустота", - подытожил Валерий Кур.
Напомним, что определен вероятный пункт хранения ядерного оружия в Беларуси, фото.
Как сообщала Politeka, эксперт раскрыл, почему роспропаганда бьется в истерике от нового вооружения для ВСУ.
Также Politeka писала, что эксперт рассказал, чем обернется для путина выдача ордера на арест, и когда будут последствия.