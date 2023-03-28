Как пишет Politeka.net, Михаил Подоляк – советник руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. И на этот раз представитель ОП решил прокомментировать ситуацию, которая сложилась с Китаем и позвонит ли китайский лидер президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Давайте зафиксируем следующую позицию. Есть предложение Украины переговорить, потому что мы непосредственно президент Зеленский общается со всеми глобальными лидерами для того, чтобы объяснить природу войны и позицию Украины по поводу финала этой войны, правильный финал войны. А без этого невозможно на себя брать функции, как, например, Китай в рамках своего предложения, относительно мирного урегулирования брал на себя модерационные функции без общения на уровне Зеленский Си Цзиньпин это невозможно», - рассказал Подоляк.

Также советник отметил, что сейчас Украина ждет ответа от Китая на переговоры между лидерами наций. Подоляк добавил, что Китай после визита в Россию увидел совершенно неадекватную политическую элиту в лице самого путина. Поэтому Китай должен взять под более действенный контроль экономику и государственную архитектуру России, как это сделала сама РФ по отношению к Беларуси с Александром Лукашенко.



