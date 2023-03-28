Эксперты сообщают о продвижении россиян в Бахмуте - с юга к центру и на северо-западе города.

Как отмечают аналитики американского Института изучения войны в новой сводке, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 27 марта был в здании бахмутской 5-й школы - это меньше километра на юго-восток от горсовета Бахмута.

Кроме того аналитики констатируют, что россияне продвинулись на северо-западе города, в промзоне и вдоль улиц Зеленая и Александры Колпаковой - это в нескольких километрах от самого центра Бахмута.

В штурме Бахмута принимают частие «вагнеровцы» и регулярные части российской армии.

Эксперты также предполагают, что некоторые наиболее боеспособные части частной компании «Вагнер» могли перебросить и на Авдеевское направление.

Таким образом оккупанты хотят усилить измотанные и низкокачественные части "ДНР", которые пытаются захватить этот город.

«Если такие бойцы "Вагнера" действительно воюют под Авдеевкой, это может объяснять ограниченные тактические успехи РФ в этом районе в последнюю неделю», - говорится в отчете.

Тем временем в украинской разведке опубликовали кадры работы снайперов, которые ликвидируют оккупантов под Бахмутом.

Добавим, что минувшей ночью оккупанты помимо Киева атаковали дронами Днепропетровскую область.

Два беспилотника были уничтожены, однако одному удалось нанести удар по частному предприятию. В результате возник очень сильный пожар.

Также напомним, что оккупанты штурмуют сразу три города.

ранее сообщалось, что оккупанты атаковали детский дом.