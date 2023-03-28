Как сообщили в Офисе президента Украины, россияне нанесли авиаудар управляемой авиационной бомбой, пишет Politeka.net.

«В результате обстрела произошло возгорание хозяйственного сооружения, также повреждены 2 частных дома, уличный газопровод низкого давления, двухэтажный многоквартирный жилой дом», - говорится в сообщении.

Пострадал один человек.

«Враг пытается испытывать новую тактику обстрелов Украины на гражданских. Типичный терроризм государства-террориста», - отметили в ОП.

Между тем стало также известно о погибшем и большом количестве раненых в результате новых атак на Донецкую область.

«За 27 марта россияне убили 1 жителя Донбасса — в Славянске. Еще 34 человека в области получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!», - сообщил руководитель Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Напомним, что минувшей ночью россияне атаковали Днепропетровщину, Киев и Киевскую область дронами-камикадзе.

В результате атаки сильный пожар вспыхнул в украинской столице.

На Днепропетровщине враг попал в частное предприятие – вспыхнул сильный пожар.

Также Politeka.net писала, что адские бои за Бахмут не прекращаются.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты атакуют сразу три города.