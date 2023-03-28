На центр Бахмута больно смотреть, он превратился в пепелище.

Об этом, как пишет Politeka.net, рассказал украинский защитник, который ведет телеграмм-канал Бахмутский демон.

По его словам, некоторые оккупанты пытались подойти к центру Бахмута, но их «покрошили и отбросили».

«Вообще это сражение – это какая-то стрельба с параллельным поливом нас артой. На центр больно смотреть, здание, где был Алло, вообще разбитое пепелище», - рассказал боец ​​ВСУ.

По его словам, юг и север, все позиции ВСУ устойчивы, но россияне не прекращают штурмы.

«Сейчас еще Авдеевка у них пошла и скоро будет Угледар. Я вижу формирование такого их ударного кулака и очередную попытку решить вопрос прорыва на Курахово, Покровск, Констаху», - спрогнозировал боец.

Комментируя риски потери Бахмута, «демон» отметил, что пока такого прогноза он не видит, ведь шансов у россиян оцепить город нет, но все может измениться в любую минуту.

Тем временем командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, который в очередной раз посетил самые горячие точки Бахмутского направления, сообщил, что россияне пытаются сконцентрировать главные свои усилия на Бахмутском направлении.

Враг не оставляет попыток окружить и захватить город, но украинские воины крепко держат позиции.

«Когда враг преобладает количественно, быть бок о бок со своими воинами – для меня дело чести. Благодаря героизму и профессиональности наших военных, умелым и слаженным действиям, эффективному использованию маневра и возможностей оружия, мы удерживаем крепость Бахмут вопреки разным срокам и прогнозам.

Знание врага и самого себя открывает путь к победе. Поэтому мы тщательно изучаем его уязвимости, чтобы эффективно применять наши силы. Успешная стратегия всегда состоит в умении обращать себе в пользу любую ситуацию», - отметил Сырский.

По его словам, сегодня главная задача украинских защитников - истощить превосходящие силы противника и нанести ему тяжелые потери.

Это, говорит Сырский, позволит создать необходимые условия, которые будут способствовать освобождению украинской земли и ускорят нашу победу.

Напомним, оккупанты атакуют сразу три города.

Также сообщалось, что россияне продвигаются в центр Бахмута.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне сбросили авиабомбу на жилые дома.