Польский волонтер Марек, который помогал украинцам, попал под обстрел в районе Бахмута. Несмотря на своевременную помощь от медиков, через неделю после получения тяжелого ранения его сердце перестало биться. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила волонтерская организация Inicjatywa Nehemiasz.
Известно, что 16 марта Марек вместе с коллегой отправился с волонтерской миссией под Бахмут – на маршруте Константиновка – Часов Яр. Именно в этот день их автомобиль был расстрелен во время раздачи гуманитарной помощи. Вместе с волонтерами тогда пострадали также четыре мирных жителя.
Раненных сразу же начали эвакуировать, а медики всю дорогу до Киева поддерживали их жизнь и даже провели операцию в полевых условиях. Неделю он боролся за свою жизнь, но сердце польского волонтера не выдержало и перестало биться вечером 27 марта.
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Один из украинских лидеров помощи, знавший Марека лично, назвал его "настоящим человеком, чих в этом мире очень мало".
Стоит отметить, что погибший волонтер Марек оказывал гуманитарную помощь в Украине с осени 2022 года и был причастен к подготовке и проведению гуманитарных миссий в Украине.
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