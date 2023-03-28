Катастрофа на железной дороге произошла в американском штате Северная Дакота, пишет Politeka.net.
Там с рельсов сошли вагоны, перевозившие опасные материалы. Уточняется, что всего с рельсов сошел 31 вагон.
В результате произошла утечка нефрепродуктов.
На опубликованных с места катастрофа кадрах видно, что все вокруг почернело, вагоны в результате катастрофы буквально разлетелись в разные стороны.
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Напомним, ранее сообщалось о страшном ДТП в украинской столице. Легковой автомобиль, двигаясь на большой скорости, врезался в столб.
Удар был такой силы, что авто превратилось в груду металла, а водитель погиб на месте.
Также сообщалось о сильном пожаре в Киеве, который, как сообщали очевидцы, возник после взрыва газового баллона.
Также Politeka.net писала о новой масштабной атаке дронов-камикадзе.
В результате вспыхнули пожары в Киеве и Днепропетровской области.
Как сообщали спасатели, в результате удара рф в 3-этажном административном здании в Киеве произошло разрушение строительных конструкций на площади 200 кв.м.
Также возник пожар в двух очагах общей площадью 70 кв.м, который пожарные оперативно ликвидировали.
На Днепропетровщине вражеский дрон ударил по частному предприятию.