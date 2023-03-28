Полиция Киевщины разыскивает 13-летнюю Любовь Митрохину и 14-летнюю Викторию Лисицу, проживающих в Киевской области, пгт. Бородянка
Как сообщает Бучанское управление полиции Киевщины, 28 марта, около часа ночи в полицию обратилась сестра одной из девушек и сообщила, что около 19 часов родственница пошла на прогулку и до сих пор не вернулась домой.
Так исчезла Любовь Митрохина.
Приметы девушки: рост – 175 см, волосы светлые, короткие, глаза голубые, стройная.
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Была одета в черную куртку, черные спортивные брюки, серые кроссовки.
Также исчезла Виктория Лисица.
Приметы: рост - 169 см, среднего телосложения, волосы темные, короткие, глаза карие.
В день исчезновения была одета в красную олимпийку, синие джинсы, белые кроссовки.
Если у вас есть любая информация о пропавших девочках - пожалуйста, сообщите в ближайшее отделение полиции или по спецномеру «102».
На поиски уже привлечены подразделения полиции, в том числе работники отделения полиции № 2 Бучанского районного управления полиции Киевщины, полицейские офицеры общины, ювенальная полиция, криминальная полиция, ДФТГ, ориентирована общественность.
Напомним, в Бородянке Киевской области исчезла пара, близкие и друзья уже год пытаются узнать хоть какую-то информацию о пропавших.
Как сообщала Politeka, родные пропавшего Руслана просят помочь в поиске, фото и приметах мужчины.
Также Politeka писала, что родные ищут без вести пропавшего украинского защитника.