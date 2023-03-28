Полиция Киевщины разыскивает 13-летнюю Любовь Митрохину и 14-летнюю Викторию Лисицу, проживающих в Киевской области, пгт. Бородянка

Как сообщает Бучанское управление полиции Киевщины, 28 марта, около часа ночи в полицию обратилась сестра одной из девушек и сообщила, что около 19 часов родственница пошла на прогулку и до сих пор не вернулась домой.

Так исчезла Любовь Митрохина.

Приметы девушки: рост – 175 см, волосы светлые, короткие, глаза голубые, стройная.

Была одета в черную куртку, черные спортивные брюки, серые кроссовки.

Также исчезла Виктория Лисица.

Приметы: рост - 169 см, среднего телосложения, волосы темные, короткие, глаза карие.

В день исчезновения была одета в красную олимпийку, синие джинсы, белые кроссовки.

Если у вас есть любая информация о пропавших девочках - пожалуйста, сообщите в ближайшее отделение полиции или по спецномеру «102».

На поиски уже привлечены подразделения полиции, в том числе работники отделения полиции № 2 Бучанского районного управления полиции Киевщины, полицейские офицеры общины, ювенальная полиция, криминальная полиция, ДФТГ, ориентирована общественность.

Напомним, в Бородянке Киевской области исчезла пара, близкие и друзья уже год пытаются узнать хоть какую-то информацию о пропавших.

Как сообщала Politeka, родные пропавшего Руслана просят помочь в поиске, фото и приметах мужчины.

Также Politeka писала, что родные ищут без вести пропавшего украинского защитника.