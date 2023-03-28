Некоторые украинцы могут рассчитывать на денежную помощь от государства, названы суммы.

Украинцам, занимающимся сельскохозяйственным производством предлагают получить финансовую поддержку от государства. В частности, речь идет об Ивано-Франковской общине, там было принято решение на уровне исполкома.

Об этом сообщили в пресс-службе ивано-франковского ЦНАП.

Обращения граждан о предоставлении финансовой помощи будут принимать в ЦНАПах по всей области.

Кто может получить помощь и какой размер пособия?

На денежную помощь от государства могут претендовать физические лица:

Владельцы коров – от 1 до 2 голов по 3 тыс. грн. на 1 голову.

Владельцы коз и овец – от 5 голов по 2,0 тыс. грн. на 1 голову, но не больше 50 тыс. грн;

Владельцы лошадей – по 5 тыс. грн на голову, но не более 20 тыс. грн.

Также на пособие могут претендовать физические лица-предприниматели и личные хозяйства:

удерживающих от 3 голов свиноматок по 3,0 тыс. грн. на 1 голову, но не более 50 тыс. грн.;

удерживающих от 5 голов свиней на откорме по 2,0 тыс. грн. на голову, но не больше 100,0 тыс. грн.

Куда следует обращаться, чтобы получить помощь?

Заявления на получение финансовой помощи люди, занимающиеся сельским хозяйством, могут подавать во все территориальные подразделения ЦНАП, а также в городе Ивано-Франковск.

В ведомстве добавили, что заявитель может претендовать только на один вид выплат, выбрав по собственному усмотрению. Более подробную информацию о выплатах и необходимых документах люди могут получить на сайте ЦНАП.

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