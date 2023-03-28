Клиент «Ощадбанка», который оказался в свложной жизненной ситуации, даже не может воспользоваться своими деньгами, которые находятся на счету.

О своих неприятностях клиент «Ощадбанка» сообщил на сайте Minfin, пишет Politeka.net.

Так, мужчина сообщил, что в последнее время он жил в Бахмуте, а в настоящее время он не ходячий. Ситуция, в связи с которой он не может пользоваться своими деньгами, возникла из-за карточки «Ощадбанка».

«Получал пенсию на просроченную карту (по сроку действия была продлена). Заказал новую, с актуальным сроком, но по медицинским причинам (и не только теперь. Отделения не существует) не смог появится в отделении, чтобы ее забрать. На настоящий момент на карте есть пенсионные деньги (той, которую не забрал), но воспользоваться ими не могу даже через Ощад 24. Говорят — иди в отделение в той же области, получай. Или заказывай на другое в пределах Украины. А я не могу никак получить (сам не в Донецкой области)», - поясняет свою проблему мужчина.

Клиент «Ощадбанка» также добавил, что оформление доверенности выездным нотариусом обойдется настолько финансово затратным, что смысл пенсии за пол года просто теряется.

«Свои же деньги получить не могу. Вижу их на счету, а не могу. В такое время так поступают, что диву даешься», - рассказал клиент.

Добавим, ранее сообщалось, что "Ощадбанк" продлил действие платежных карт, срок которых истек или истечет в течение этого года, до 31 мая 2023 года.

Для пролонгации карт не нужно обращаться в отделения банка. Продление происходит автоматически.

Напомним, ранее сообщалось о неприятных новостях для пенсионеров: в Ощадбанке сообщили, что теперь придется делать украинцам.

Также сообщалось о ликвидации популярного банка - нужно ли украинцам ждать возврата денег.

Также сообщалось, что Ощадбанк арестовал счет клиентки, зять которой на передовой.