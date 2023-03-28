Рынок недвижимости в Украине с начала полномасштабной войны сильно изменился. В основном квартиры сильно подорожали, особенно в западной части страны, куда массово начали переезжать люди. Это касается и продажи жилплощади, и аренды. Тем временем в восточном регионе цена аренды квартир сильно снизилась – можно снять жилье за 500-1000 гривен.
Об этом свидетельствуют объявления на сайте OLX.
Так, например, однокомнатную квартиру в Харькове с хорошим ремонтом и установленной кухней можно снять за 500 гривен. Правда, автор объявления уточняет, что хочет сдать квартиру под склад.
Еще один владелец квартиры из Харькова сдает жилплощадь за 700 гривен в месяц. Это однокомнатная квартира без ремонта, но с условиями для жизни и мебелью. Кроме аренды придется заплатить еще и коммунальные услуги.
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В Харькове на Северной Салтовке сдается еще одна квартира, цена аренды 1000 грн, плюс коммунальные платежи. Владелец уточняет, что квартира находится на 9-м этаже и у нее целые окна. "Квартира в жилом состоянии, с мебелью – есть стенка и 2 кровати и техникой. Окна в квартире целые, отопление включили, газ есть", - пишет владелец в своем объявлении.
А вот в Кременчуге сдают в аренду малосемейку, тоже за 500 гривен. Автор объявления уточняет, что в квартире есть диван, два стола, стулья, зеркало, металлопластиковые окна, шкаф, новая дверь. Также подчеркивается, что заселяться можно с небольшими домашними любимцами.
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