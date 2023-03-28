На Закарпатье мужчина отказался от повестки и мобилизации и был оправдан по решению суда.

Тячевский суд Закарпатской области оправдал мужчину, который отказался брать в руки оружие и идти служить.



Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.



Все дело в праве на свободу вероисповедания, которое предусмотрено Конституцией Украины. Мужчина оказался священнослужителем и из религиозных соображений сообщил, что не может брать в руки оружие.

Как оказалось, в начале марта прошлого года мужчина отказался от повестки в рамках всеобщей мобилизации. Дело дошло до суда, где гражданина обвиняли в уклонении от прохождения военной службы. Однако, он себя виновным не признал и заявил, что не может воевать из религиозных соображений, в то же время согласен на альтернативную службу, где не применяется оружие. В материалах дела есть справка, которая подтверждает, что с 2016 года мужчина был посвящен крестным служителем Религиозного объединения Свидетелей Иеговы в Украине и назначен священнослужителем. Отмечается также, что ранее гражданин проходил альтернативную службу вместо срочной военной службы.

Представитель военкомата в суде заявил, что, по его мнению, альтернативная служба для религиозных людей возможна только в мирное время, и то, если речь идет о срочной службе, тогда как в военное время объявлена всеобщая мобилизация.

Надо сказать, что в марте прошлого года этот вопрос еще не был до конца урегулирован. Однако после более детального изучения норм закона Тячевская районная военная администрация установила порядок, согласно которому граждане призывного возраста могут быть приобщены к общественно полезным работам в условиях военного положения вместо прохождения военной службы, если это противоречит их религиозным взглядам.

Суд решил, что мужчина не пытался уклониться от военной службы, а хотел только реализовать свое право на свободу совести и вероисповедания, которое прописано в Конституции, так что был оправдан.

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