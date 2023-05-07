В Налоговой службе напомнили украинцам о налоге на надвижимость, если его не оплатить – прилетит штраф.

В Украине введен налог на недвижимость, который должны платить законные владельцы такой недвижимости. В случае прострочки уплаты налога гражданам будет начисляться пеня.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины.

Какая сумма налога на недвижимость в 2023 году?

Чтобы определить размел налога на недвижимое имущество, берутся ко вниманию такие параметры, как кадастровая стоимость недвижимости, ее площадь, назначение, тип, а также расположение. В Налоговом кодексе Украины предусмотрено, что ставка налога на недвижимость устанавливается решением местных органов власти и может отличаться в разных регионах. Однако, эта ставка не должна превышать 1,5% размера минимальной заработной платы.

По состоянию на 2022 год минимальная зарплата в Украине установлена на уровне 6 700 гривен, и в 2023 году пересмотрена не была. Соответственно предельный размер налоговых ставок не должен превышать 97,50 грн. за 1 кв.м налогооблагаемой базы.

Кто обязан платить налог за недвижимость?

В 2023 году платить налоги за свои дома придется:

владельцам квартир площадью, превышающей 60 квадратов,

владельцам домов площадью более 120 квадратов,

владельцам разного типа недвижимости свыше 180 квадратов.

Срок уплаты налога и пеня за прострочку платежей:

Налоги за недвижимое имущество за отчетный год должны оплатить:

Физические лица – в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения.

Юридические лица – авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, которые отражаются в годовой налоговой декларации.

В Налоговой службе подчеркнули, что в случае просрочки платежей на 30 дней будет насчитываться пеня в размере 5% от суммы, которую гражданин должен был заплатить. В случае, если прострочка платежа превысит 30 дней, то пеня составит уже 10%. При этом, если физическое или юридическое лицо не получило уведомление-решение о налоге, то освобождается от ответственности за прострочку платежей.

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